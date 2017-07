Drugsdealers aangehouden in Kollum

Publicatie: zo 23 juli 2017 10.51 uur

KOLLUM - De politie heeft zaterdagavond twee drugdealers aangehouden in Kollum. Hoe de politie de mannen op het spoor is gekomen is onduidelijk. De politie stond in een onopvallende auto geparkeerd op Maartensplein.

Twee mannen van 21 jaar reden het Maartensplein op waar de politie hun stond op te wachten. De politie agenten hebben beide mannen afkomstig uit Leens in de boeien geslagen. Bij het doorzoeken van de auto vond de politie een hoeveelheid drugs. Ze hadden meer bij zich dan gebruikershoeveelheid en benodigdheden om drugs te gebruiken. Beide mannen zijn meegenomen naar het politie bureau.