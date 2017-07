Zonovergoten Hynstedagen trekken veel publiek

Publicatie: za 22 juli 2017 21.36 uur

GARYP - Aan het weer kon het de derde en belangrijkste dag van de traditionele Hynstedagen op Sumarreheide, niet liggen. De weergoden werkten aan alle kanten mee, of ze waren op zomerreces, wie zal het zeggen. Feit was dat het droog en warm was op het concoursterrein, maar niet zo warm dat de spreekwoordelijke mussen van het dak vielen. En ook de deelnemers klaarden hun klus ondanks de warmte voorbeeldig. Deze derde dag werd druk bezocht en dat had enerzijds te maken met de variatie in de programmering en anderzijds met het feit dat alles gratis toegankelijk was.

Het programma bestond uit een groot aantal rubrieken en die waren dermate gevarieerd dat het publiek volledig aan zijn trekken kwam. Er was in feite voor elk wat wils, met prachtige tuigrubrieken, kampioenskeuringen, er was een fraaie show van het gezelschap Fleurop, er werden ‘best gaande rijpaarden’ gekozen en er was een kampioenschap tandemrijden, met andere woorden, een tweespan voor de sjees, maar dan niet naast elkaar ingespannen zoals gebruikelijk, maar achter elkaar. Niet alleen een heel andere aanblik, maar ook een exra moeilijkheidsgraad voor de menner. Spreekstalmeester Henk Dijkstra legde het even duidelijk uit allemaal, op de van hem bekende manier. Zo’n extra service aan het publiek is in feite onontbeerlijk, want niet iedere toeschouwer is ook meteen kenner. Wat altijd enorm aanspreekt bij het al dan niet deskundige publiek, is de combinatie sjees-Frysk hynder. Het is dan ook een plaatje om te zien, die schitterende Friese, gitzwarte paarden voor de krompanelen sjees met daarin de de ‘boer’ of de ‘boerin’.

En die zijn dan ‘op syn sneins’ gekleed in oorspronkelijk Fries kostuum, de heren strak en tamelijk sober ogend, de dames met alles-erop-en-eraan tot en met het ‘gouden earizer’ aan toe. Het maakt werkelijk een vorstelijk plaatje, vooral als de menner zijn paard aanzet tot draf en de ‘voetjes’ letterlijk alle vier tegelijk van de vloer gaan. Het behang, de manen, de sokken en de staart suggereren nog een beeld van extra snelheid en dan die fraaie en majestueus gebogen hals, voor de liefhebbers is het kwijlen, maar ook voor de ‘vreemden in het Jerusalem van de paardensport’ is het genieten. De organisatie had het programma zo ingedeeld dat het tempo er steeds goed in bleef en dat er veel afwisseling was. Dan weer een tuigrubriek, dan weer een keuringskampioenschap.

Aantrekkelijk was ook dat de deskundige jury telkens uitleg gaf waarom en op welke gronden het ene paard kampioen werd en het andere ‘slechts’ reservekampioen. Voor een leek is dat niet te zien, maar na de uitleg kreeg je toch een beetje een idee waarom de betreffende keuze was gemaakt. Hoog bezoek ook op deze zaterdag van de Hynstedagen, niemand minder dat CdK Arno Brok meldde zich als gast bij voorzitter Sietse de Boer en uiteraard was hem ook de eer gegund de prijzen bij een van de tuigrubrieken uit te reiken. Hij mocht zelfs mee in de sjees met winnares Jolanda Schreuder tijdens haar ereronde. Een voorrecht waarvan de CdK gretig gebruik maakte. En dat alles speelde zich af met als decor een dichte rij toeschouwers en onder een klassieke Hollandse wolkenlucht. Wat wil je als toeschouwers, deelnemers en organisatie nog meer?

