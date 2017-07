Brand in container geblust door brandweer

Publicatie: za 22 juli 2017 12.51 uur

BAKKEVEEN - Zaterdagochtend om 11.40 uur werd de brandweer van Ureterp gealarmeerd voor een brand bij een woning op de Foarwurker Wei in Bakkeveen.

Bij aankomst van de brandweer bleek dat er een brand was in een container naast een houtschuur. De brandweer heeft de brand geblust en een nacontrole uitgevoerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.