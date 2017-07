Basisscholen Ferwert niet onder Ã©Ã©n dak

Basisscholen Ferwert niet onder één dak

Publicatie: za 22 juli 2017 10.40 uur

FERWERT - De twee basisscholen van Ferwert zullen voorlopig niet samen onder één dak worden gevestigd. De schoolbesturen voor openbaar en christelijk onderwijs werken wel samen.

In 2012/2013 heeft het schoolbestuur van het christelijk onderwijs bij de gemeente een budget aangevraagd voor het noodzakelijk onderhoud voor de onder haar bestuur staande school ‘CBS Op streek’. Bij de beschikbaarstelling is afgesproken dat eerst de mogelijkheid van een informele samenwerkingsschool (één gefuseerde school onder de vlag van één bestuur) zou worden onderzocht door beide besturen. In 2016 is vastgesteld dat een informele samenwerkingsschool op korte termijn niet haalbaar is.

Brede school, geen optie

Een ander scenario om gezamenlijk op te trekken betrof een brede school. Het idee om samen onder één dak gehuisvest te worden is op dit moment geen optie. De financiële middelen ontbreken bij de gemeente om op dit moment een nieuwe school te (laten) bouwen. Als toch op deze optie wordt ingezet zou de eerstvolgende mogelijkheid na de gemeentelijke herindeling zijn, waarbij er ook dan nog geen zekerheid is dat de nieuwe gemeente hiervoor de middelen beschikbaar heeft.

Beide besturen zien dit als een gemiste kans. De gemeente Ferwerderadiel neemt wel het initiatief op om dit binnen de DFK-gemeenten hoog op de agenda te zetten.

Omdat uitstel van groot onderhoud aan het gebouw van CBS ‘Op Streek’ niet langer verantwoord is, is na een goed overleg tussen partijen besloten om de onderhoudswerkzaamheden aan ‘Op Streek’ in 2017 uit te laten voeren.

De samenwerking tussen de beide scholen CBS ‘Op Streek’ en OBS ‘Op 'e Trije’ wordt in de komende periode wel verder uitgebouwd: de beide directeuren van de scholen hebben hier periodiek overleg over en daar waar zaken gezamenlijk aangeboden kunnen worden, zal dit plaatsvinden. Op deze manier is er wel degelijk een inhoudelijke samenwerking, maar is huisvesting in één gebouw nu nog niet aan de orde. Mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de toekomst (ontwikkelingen geboorten, aantallen leerlingen etc.) wordt de samenwerking tussen de beide scholen in de komende periode verder uitgewerkt. Mogelijk leidt dit op termijn tot de huisvesting onder één dak.