Plezier voor de hele familie bij 28e Paardendagen

Publicatie: za 22 juli 2017 10.30 uur

DRIEZUM - Op 27, 28 en 29 juli vormen de dorpen Driezum en Wâlterswâld weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardendagen het mooiste evenement van Fryslân te maken. Met een groot aantal internationale topshows beloven de Paardendagen hét zomerse hoogtepunt voor jong en oud te worden.

De Paardenmarathon

Traditiegetrouw starten de Paardendagen op donderdag met de hindernisverkenning voor de deelnemers aan het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon op vrijdag. De fantastische aankleding van de hindernissen verspreid in de dorpen en de adembenemende ambiance alleen al maken een bezoek aan de marathon op vrijdag de moeite meer dan waard. Tip van de organisatie: neem uw fiets mee zodat u de gehele route van de Marathon kunt volgen.

Voordat de prijsuitreiking van de Paardenmarathon plaatsvind, wordt u getrakteerd op een bijzondere show. De Geschwister Weisheit zal haar kunsten vertonen op de Giant Sway Pole van maar liefst 62 meter hoogte.

De Boerendag

Bij de trouwe bezoekers staat de Boerendag op zaterdag al rood omcirkeld in de agenda. Een dag die bol staat van activiteiten voor mens en dier. Een ultieme beleefdag met een sfeervolle markt, oude ambachten, muziek, dans, shows, demonstraties, kunst, attracties en uiteraard volop dieren. Kortom: een dag die u niet wilt missen!

Volop strijd tijdens de keuringen De Boerendag begint ’s ochtends traditiegetrouw om 09.00 uur met de grootste regionale veekeuring van Friesland. Jong en oud loopt zich het vuur uit de sloffen om het glimmende vee goed voor de dag te brengen. Ieder jaar ontstaat er een fanatieke strijd om de dagtitel, waar u als publiek met uw neus bovenop zit.

Daarnaast kunt u genieten van diverse dierkeuringen. Er zal worden gestreden om het Iepen Frysk Kampioenskip Friese Stabij en Wetterhoun en er zullen diverse geitenrassen gepresenteerd worden bij de Geitenkeuring.

Mountainbiketocht

Vanaf 08.00 kunnen fanatieke mountainbikers zich opgeven om een uniek parcours door de hindernissen te bedwingen. Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld zet een uitdagende en gevarieerde tocht uit van ruim 25 kilometer. Een aanrader voor de fanatieke sporters. Aansluitend op deze uitdagende tocht zijn de mountainbikers van harte welkom bij de Trial Show van mountainbike professional Patrick Smit. En wie meer van het ruigere werk houdt, kan terecht bij de Motor Trial Show van Alex van de Broek.

Diverse shows en demonstraties

U kunt getuige zijn van een indrukwekkende riddershow, er is een optocht van 75 oude tractoren en bij het Boerenboelgoed zullen antieke spullen en prachtig materiaal uit grootmoeders tijd per opbod onder de hamer gaan. Er zijn diverse demonstraties van schaapscheren tot schapendrijven. Absolute aanraders voor iedere paardenliefhebber zijn de Western-, voltigeer- en vrijheidsdressurdemonstraties. Ook voor liefhebbers van kleindieren en vogels is er van alles te zien. Kleindierenvereniging PKV Frisia en Volièrevereniging Fûgelnocht uit Damwâld zijn van de partij.

Kinderplein

Voor onze jeugdige bezoekers is er ruime keuze uit activiteiten. Breng een bezoek aan de kermis of het kinderplein met o.a. een gezellige schminkhoek, Milko & Mischa, het clownsduo bekend van Circus Renz, een snelle quadbaan en een spannende survivalbaan. Niet te vergeten de kinderboerderij met meer dan 70 dieren, waar je bovendien een rondje kunt maken op een kameel.

Paardenkrachtenshow

Vanaf 15.00 uur kunt u genieten van een fantastisch showprogramma. Van de adembenemende menkunsten van onze eigen Fryske Quadrille tot de duizelingwekkende 360 graden spins in de Wild West show van Josh Clemens. Daarnaast zal er een optreden zijn van Wolfgang Lauenburger, de hondentrainer die een onvergetelijke show neerzet waar jong en oud volop plezier aan gaat beleven.

Absoluut hoogtepunt van de Boerendag is de act van de Duitse hogedraad kunstenaars van de Geschwister Weisheit. Deze acrobaten zorgen met spectaculaire stunts op grote hoogte voor een ongekende spanning. U zult gegarandeerd uw ogen uitkijken met deze fantastische artiestenfamilie. The Sky is the Limit!

