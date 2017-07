Dode man is 82-jarige Dokkumer

Publicatie: za 22 juli 2017 08.13 uur

DOKKUM - Zaterdagochtend werd er een levenloos lichaam aangetroffen in de Dokkumer Ee langs de Voorstreek in Dokkum. Even voor 7.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. De duikers van de brandweer Leeuwarden hebben het lichaam uit het water gehaald.

De politie is gestart met een onderzoek naar de identiteit van deze persoon en hoe deze in het water terecht is gekomen. In de loop van zaterdag werd duidelijk dat het ging om een 82-jarige man uit Dokkum. De politie sluit een misdrijf uit.

FOTONIEUWS