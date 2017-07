Hegedyk en Nijewei feestelijk geopend

Publicatie: vr 21 juli 2017 20.55 uur

GORREDIJK - Vrijdagmiddag was de feestelijke officiële opening van de vernieuwde Hegedyk/Nijewei in Gorredijk. Na zijn welkomstwoord gaf wethouder Wietze Kooistra het startsein voor een 'lawaaioptocht' met een dweilorkest én de kinderen uit de buurt.

De kinderen waren uitgenodigd om lopend of rijdend (op de fiets, skelter, skateboard, step) mee te doen en zoveel mogelijk lawaai te maken. Ook ouders en andere buurtbewoners mochten meelopen. Onderweg was er een 'walking borrel'. Aan het eind van de straat was een kleine barbecue en een ijsje voor de kinderen.

