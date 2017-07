Kortere straf en behandeling voor drugsdealer

LEEUWARDEN - Een 31-jarige drugsdealer uit Kootstertille is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar plus een half jaar voorwaardelijk. De man heeft ongeveer een half jaar speed, xtc en ghb verkocht. Hij is zelf verslaafd aan ghb. Twee weken geleden eiste officier van justitie Henriëtte Louwes 21 maanden cel. Zij ging er vanuit dat de Tilster veel langer -twee jaar- heeft gedeald.

De rechtbank wil dat de Tilster zich laat behandelen, eerst in een kliniek, daarna ambulant. Daar zag de officier geen heil in, de man is eerder weggestuurd uit de forensische kliniek in Franeker toen bleek dat hij stiekem ghb had gebruikt. De rechtbank had niet de indruk dat de Tilster op grote schaal heeft gedeald. Hij had zelf verklaard dat hij vooral aan zijn vrienden drugs had verkocht. Hij heeft zich verder schuldig gemaakt aan verboden wapenbezit: hij had een stroomstootwapen, een vuurwapen en munitie.