WÃ¢ldgieltjes wadlopend naar Ameland

Wâldgieltjes wadlopend naar Ameland

Publicatie: vr 21 juli 2017 16.02 uur

HOLLUM - Wâldgieltjes, piepers uit Fryslân, kwamen wadlopend naar Ameland. Tiemen Kuipers van Aardappelgroothandel Greydanus uit Heerenveen bracht ze met een stikslee vanuit Paesens-Moddergat naar het eiland. Hij had een ervaren wadgids aan zijn zijde.



De rest van de kratjes werd met met een oude tractor naar Hollum op het eiland gereden. Klaas Jan Engels, met z'n 89 jaar de oudste groenteboer van Ameland, mocht het eerste kratje in ontvangst nemen.

Engels kreeg een heel aardappelpakket, inclusief aardappelschilmesje, kruiden en aardappelbier. Hij kan meteen beginnen met het jassen van de piepers. De oudste groenteboer van het eiland werkte twintig jaar in de supermarkt op de groenteafdeling en geniet nu alweer jaren van zijn pensioen.

Het streekproduct uit De Wouden is te koop bij de betere supermarkt in Fryslân. De Wâldgieltjes zijn een erkend streekproduct. De kleine gele aardappelen worden waarschijnlijk al sinds 1800 in de provincie geteeld.