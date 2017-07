Huurconflict campinghuisje mondt uit in gijzeling

Publicatie: vr 21 juli 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Het was in februari verre van rustig op camping 'Rêst mei Romte' in Boelenslaan. Dat gold in ieder geval voor een 26-jarige man uit Almelo, die zich op 19 februari bij een politieauto meldde met de mededeling dat hij bedreigd en gegijzeld was. Een paar tellen eerder was hij uit een auto gestapt waarin hij tegen zijn wil zou zijn vastgehouden. Hij zou zijn mishandeld en hij zou met vuurwapens zijn bedreigd.

Spullen gestald

De inzittenden van de auto, een Mercedes, werden aangehouden en al gauw werd duidelijk dat het verhaal was begonnen op de camping in Boelenslaan. De Almeloër zou daar een chalet huren van een 21-jarige inwoonster van Augustinusga. De man was in het chalet bezig geweest en had er ook al spullen gestald, toen hij zich bedacht en aangaf dat hij de chalet toch niet wilde huren. Hij had nogal wat gebreken geconstateerd.

Campinggasten

Volgens de verhuurster had de Almeloër een rommeltje achtergelaten. De vrouw wilde alsnog de borg en een maand huur van hem hebben, in totaal een bedrag van 475 euro. Als een soort extra borg had zij samen met een paar campinggasten spullen van de Almeloër uit het chalet gehaald. Dat had ze volgens eigen zeggen gedaan omdat ze de man slecht kon bereiken.

Van kwaad tot erger

Als ze zijn spullen had, zou hij wel contact met haar opnemen, was haar redenering. Toen de man op 19 februari zijn spullen op kwam halen, liep het volledig uit de hand. Andere campingbewoners bemoeiden zich ermee en het ging van kwaad tot erger. Een 46-jarige vrouw uit Drachten zou de Almeloër met een mes hebben bedreigd, nadat ze eerst de banden van zijn auto had lek gestoken.

Vuurwapen

De man werd meegenomen naar het chalet van de verhuurster, waar hij door de Drachtster zou zijn geschopt en geslagen. Vervolgens werd hij meegenomen in een auto door de vrouw en een derde verdachte, een 37-jarige Drachtster. Het stel pikte in Beetsterzwaag een vuurwapen op, waarmee de Almeloër zou zijn bedreigd. Onderweg liep het bedrag dat de verdachten van de man wilden hebben op naar 5000 tot 6000 euro.

Drankgebruik

Uiteindelijk slaagde de Almeloër er in Drachten in om aan zijn belagers te ontsnappen. De man is sinds enige tijd spoorloos. Een verzoek van een van de advocaten om hem alsnog te horen werd door de rechtbank afgewezen. Voor officier van justitie Henk Mous was het nog altijd niet duidelijk hoe de boel zo heeft kunnen escaleren. Drankgebruik was daar waarschijnlijk debet aan, alle betrokkenen hadden stevig gedronken. Mous eiste voor de vrouw uit Drachten twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Tbs

De verhuurster van het chalet heeft 109 dagen in voorarrest gezeten. Dat vond Mous lang genoeg. Als stok achter de deur eiste hij 161 dagen cel voorwaardelijk. De zaak tegen de mannelijke verdachte werd aangehouden voor nader onderzoek. Hij heeft eerder tbs gehad en er ligt nog geen concreet advies over de afdoening van deze zaak. De rechtbank wil dat hij onderzocht wordt door een psychiater en een psycholoog. Van twee andere verdachten moet eentje zich te zijner tijd bij de politierechter melden, de andere zaak is geseponeerd. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak.