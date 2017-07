Bromfiets uitgebrand in DamwÃ¢ld

Bromfiets uitgebrand in Damwâld

Publicatie: do 20 juli 2017 22.35 uur

DAMWâLD - Donderdagavond rond 20:30 uur is een bromfiets uitgebrand aan de Badhuswei in Damwâld. Het voertuig stond tegen een hek bij een speeltuin in het dorp. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft het brandende voertuig geblust. Het hek is bij de brand ook beschadigd geraakt.



In de buurt van de bromfiets lag ook een jerrycan die in brand stond. Ook is deze door de brandweer afgeblust. Er zat geen kenteken en/of framenummer op de bromfiets. Brandstichting wordt niet uitgesloten door de politie.

