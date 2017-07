Buitenpost lanceert eigen app voor dorpsbewoners

Publicatie: do 20 juli 2017 21.46 uur

BUITENPOST - Volgende week lanceert Stichting WijLijn tijdens de opening van de Feestweek een app voor inwoners van Buitenpost. De app is bedoeld voor de inwoners van het dorp Buitenpost en of andere belangstellenden. De app biedt informatie over evenementen en activiteiten, nieuws over het dorp, geschiedenis, foto's en de mogelijkheid om bijvoorbeeld elkaar om hulp te vragen, onderling dingen aan elkaar uit te ruilen of informatie en kennis uit te wisselen.

De app is ontstaan met de gedachte de leefbaarheid en de onderlinge verbinding in het dorp te versterken. De informatie in de app is afkomstig van sportverenigingen, culturele en recreatieve clubs, kerkelijke werk, de Binnenste Buitenpost, gemeente en andere voor Buitenpost interessante organisaties en wordt in de loop van de tijd uitgebreid met organisaties die graag willen aanhaken. De informatie is altijd actueel, omdat er koppelingen vanuit websites, facebook en instagrampagina’s van de organisaties worden gemaakt. De naam van de app – Utpost- is de naam die Buitenpost vroeger had. Mensen kunnen in de app korte oproepjes doen of leuke foto's plaatsen, zogenaamde 'Utpostjes'.

In de Feestweek is het de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk de app downloaden en de leukste foto van hun Feestweekmoment plaatsen. Daarnaast kunnen mensen aangeven wat voor hen de mooiste plek in het dorp is. Dit is vooral ook leuk voor mensen die in Buitenpost willen wonen of Buitenpost beter willen leren kennen en het leert mensen op een andere manier naar hun dorp kijken.

Tijdens de opening van de Feestweek van Buitenpost wordt de app op donderdag 27 juli 2017 om 19.30 uur op het podium aan het Nijensteijnplein feestelijk gelanceerd. Vanaf dat moment kan iedereen de app downloaden. Onder de nieuwe leden die de app downloaden wordt op 1 augustus 2017 om 12.00 uur een ballonvaart voor twee personen verloot aangeboden door Rabobank Drachten Friesland Oost.