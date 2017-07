Oudste man van het land komt naar Ameland

Publicatie: do 20 juli 2017 18.51 uur

BALLUM - Eelke Bakker (106) uit Dokkum is oudste man van Nederland en hij komt een dag voor zijn verjaardag naar Ameland. Bakker rijdt op 27 juli mee in de openingsoptocht van de Ambachtelijke Dag in Ballum. Op 28 juli hoopt hij 107 te worden. Hij reist een dag voor zijn verjaardag met zijn kleindochter Bouwina Baker uit Holwerd naar het eiland, om feest te vieren op de Ambachtelijke Dag.

Eelke Bakker mag zich sinds 1 juni 2017 de oudste man van Nederland noemen. De Dokkumer was al de oudste man van Friesland.

Bakker werd op 28 juli 1910 geboren in Ballum op Ameland. Zijn ouders verhuisden met het gezin naar het Friese vasteland, maar Ameland is nooit uit zijn hart verdwenen. Hij is elke week nog op de pier van Holwerd te vinden. Daar brengen zijn kleinkinderen hem naartoe, zodat opa Bakker uit kan kijken over Waddenzee en het eiland kan zien.

De organisatie van de Ambachtelijke Dag verheugt zich in het feit dat hun oud-dorpsgenoot en oudste man van het land naar Ballum komt. Bakker zal om ongeveer 10.30 voor het gemeentehuis in een oldtimer van Tjeerd Nobel stappen en meerijden met de optocht door de Camminghastraat.