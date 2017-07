Ligfietser botst in Blije op racefietser

Publicatie: do 20 juli 2017 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige inwoner van Nagele is door de kantonrechter in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 350 euro. De man bestuurde een aerodynamische ligfiets –een zogenoemde 'banaanfiets'- toen hij op 26 maart vorig jaar op de hoek van de Zwarteweg en de Farrewei in Blije op een bestelauto botste. Een racefietser die uit tegengestelde richting kwam kon de ligfiets niet meer ontwijken en kwam ten val.

De racefietser moest per ambulance afgevoerd worden, de man had hersenletsel opgelopen. De ligfietser wilde rechtsaf slaan, maar was de macht over het stuur verloren toen hij over een verkeersdrempel reed. Hij verloor de controle over de fiets en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Volgens een getuige had de ligfietser veel te hard gereden, maar dat bestreed de man. Hij dacht zelf dat hij bij het nemen van de bocht een misrekening had gemaakt.

De gevolgen voor de racefietser waren groot. De man kampt nog altijd met klachten: hij heeft geheugenproblemen, problemen met slapen en hij heeft tinnitus (een continue piep in het oor) overgehouden aan het ongeval. Wiersma las in het dossier dat hij volgens deskundigen nooit meer op zijn oude niveau zal komen. De verdachte zei dat hij meermaals heeft getracht contact te zoeken met het slachtoffer. Dat zou pas onlangs zijn gelukt.

De zaak werd behandeld door de kantonrechter en dat heeft alles te maken met het verwijt dat de verdachte werd gemaakt. Officier van justitie Iris Diever verweet de ligfietser niet dat hij het ongeval opzettelijk had veroorzaakt, maar de man had volgens de officier wel een verkeersfout gemaakt. Dat is geen misdrijf, maar een overtreding. De ligfietser was op de verkeerde weghelft terechtgekomen. 'Soms gaat het mis, maar het mag niet misgaan', zei de officier. De rechter was het daar mee eens: 'Er is een inschattingsfout gemaakt'.