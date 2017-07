Veroorzaker ongeval wordt zelf slachtoffer

Publicatie: do 20 juli 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Het kan soms raar lopen in het leven: een 80-jarige inwoner van Sneek zat dondermorgen in het stoeltje tegenover rechter Tom Wiersma omdat hij op 17 februari vorig jaar met zijn auto op de hoek van de Keimpe Sikkemawei en de Doarpsstrjitte in De Westereen bij het afslaan een fietser had aangereden. De Sneker had de fietser over het hoofd gezien. De fietser vloog over het stuur en kwam op de motorkap van de auto terecht. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de voorruit.

Geen normale koplamp

Het slachtoffer liep aangezichtsletsel op en een beschadigd gebit. Een deel van het gebit moest worden vervangen. De fietser voerde geen normale koplamp, maar een lampje op het stuur. 'Zo'n vierkant blokje op het stuur. Dat is in mijn ogen geen normale verlichting', zei de Sneker. Hij wist zeker dat het geen ledlampje was, zo helder was het licht volgens hem niet geweest. Hij heeft naderhand contact gezocht met het slachtoffer en volgens eigen zeggen 'een goed gesprek gehad' met diens moeder.

Klaarlichte dag

Daarmee leek de kous afgedaan, natuurlijk buiten het feit dat de Sneker nog voor de (kanton-) rechter moest verschijnen. Het noodlot bleef hem achtervolgen: kort na de aanrijding in De Westereen werd hij zelf aangereden door een auto. 'Ik werd op klaarlichte dag geschept', zei hij. Hij liep een incomplete dwarslaesie op. Hij heeft vijf maanden moeten revalideren en loopt nu achter een rollator. 'Ik was altijd een sterke man, ik kon mij altijd zelf redden, maar nu ben ik afhankelijk', aldus de bejaarde verdachte.

Testrit

In januari van dit jaar moest zijn rijbewijs verlengd worden. Vanwege de beide ongevallen wil het CBR dat hij een testrit maakt, om te kijken of hij nog wel in staat is om aan het verkeer deel te nemen. Hij zal van tevoren een paar rijlessen moeten nemen. 'Mijn leven staat volledig op z'n kop', zei de Sneker. Rechter Wiersma vatte de zaak in twee zinnen samen: 'De kwetsbare verkeersdeelnemer heeft het zwaar te verduren gehad. U heeft het zelf ervaren'.

Voorrangsfout

De vraag of de fietser -deugdelijke- verlichting voerde, was volgens de rechter eigenlijk niet aan de orde. 'Of de fietser wel of geen licht had, daar moet u ook op anticiperen'. Feit blijft dat de verdachte een voorrangsfout heeft gemaakt, hij had de fietser voor moeten laten gaan. Officier van justitie Iris Diever had er bij haar eis al rekening mee gehouden dat de fietser 'niet de meest geweldige' verlichting voerde, door een voorwaardelijke boete van 200 euro te eisen. De rechter nam de eis over en stelde de duur van de proeftijd op één jaar.