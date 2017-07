Meisje (15) ernstig gewond na aanrijding met auto

Publicatie: wo 19 juli 2017 21.50 uur

HOLWERD - Een 15-jarige fietsster uit Holwerd is woensdagavond rond 20.30 uur ernstig gewond geraakt nadat zij werd aangereden door een auto op de Ljouwerterdyk (N357) bij Holwerd. De bestuurder reed richting Ferwert toen de fietsster, die van rechts kwam van de Dykslobbe, de weg overstak. De 29-jarige automobilist uit een klein dorpje in de gemeente Het Bildt kon haar niet meer ontwijken.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met een trauma-helikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Naast de traumaheli kwam ook de politie en een ambulance ter plaatse. De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.

De Verkeers Ongevallen Analisten van de politie kwamen ter plaatse en hebben het ongeval in kaart gebracht. De weg was tot circa 23.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer. De auto met aanhanger is weggesleept door een berger.

FOTONIEUWS