Gebroken kaak na mishandeling in Drachten

Publicatie: wo 19 juli 2017 14.46 uur

DRACHTEN - Een stapper heeft zaterdagnacht een gebroken kaak opgelopen toen hij plotseling werd geslagen door iemand. De mishandeling vond plaats rond 2.55 uur in in Groot café de Swetser aan de Noordkade in Drachten.

Het slachtoffer liep volgens de politie vanuit de bovenzaal langs de rookruimte richting de garderobe toen hij in de doorgang bij de rookruimte een kaakslag kreeg. Hij liep daarbij een gebroken kaak op en moest daardoor geopereerd worden. De politie zoekt getuigen die de mishandeling hebben gezien. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.