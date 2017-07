Brand in vuurton Oosternijkerk loopt uit de hand

Publicatie: di 18 juli 2017 22.45 uur

OOSTERNIJKERK - Het branden van afval in een vuurton op een boerenerf aan de Langgrousterwei in Oosternijkerk is dinsdagavond iets uit de hand gelopen.

De vlammen in de ton, die zeer dicht tegen een loods stond, sloegen buiten de vuurton waardoor het vuur zich snel uitbreidde, wat gepaard ging met hevige rookontwikkeling. In afwachting van de brandweer heeft de bewoner met het leegspuiten van enkele brandblussers de brand proberen te bedwingen.

De brandweer van Anjum wist met een straal hogedruk de brand snel uit te krijgen. De loods liep binnen geen schade op.

FOTONIEUWS