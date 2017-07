Besluit snelvaren op Bergumermeer valt pas in 2018

Publicatie: di 18 juli 2017 18.01 uur

BURGUM - De provincie Fryslân wil dat de gemeente Tytsjerksteradiel het plan voor snelvaren op het Bergumermeer beter onderbouwd. Dit betekent dat de gemeente in overleg moet gaan met voor- en tegenstanders. Ook moet duidelijk worden aangeven om welke activiteiten het gaat en waar het snelvaargebied zich bevindt.

De uitwerking moet voor 1 oktober 2017 ingeleverd worden. Aan de hand hiervan kan dan in het voorjaar van 2018 een besluit worden genomen door Provinciale Staten.

Het snelvaren werd in 2003 verboden op het Bergumermeer. De provincie kan hier alleen over besluiten. Eerder sprak de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel zich positief uit over de komst van het snelvaren op het Bergumermeer.