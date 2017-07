Helft panden in Drachten 'voldoet niet'

Publicatie: di 18 juli 2017 14.18 uur

DRACHTEN - Meer dan de helft van panden, met wonen en bedrijfsfuncties in het centrum van Drachten, voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Dat is recent duidelijk geworden door een steekproef die de gemeente Smallingerland hield. De gemeente gaat nu verder met controles en start met panden met houten vloeren die niet recent zijn verbouwd.

De gemeente gaat na de zomer vooral controleren op de aanwezigheid van een interne brandscheiding tussen woningen en bedrijfsfuncties. Deze brandscheiding zorgt voor een vertraging van het uitbreiden van het vuur. Ook wordt er gekeken naar de vluchtroutes uit de woningen en bedrijven.

Aanleiding voor controle

De aanleiding voor de steekproef was een grootschalige brandveiligheidscontrole in 2016. Deze controle was vooral gericht op publieke veiligheid. Toen heeft de gemeente vooral gekeken naar het vrijhouden van vluchtwegen, de aanwezigheid van goede nooduitgangen en 'gekeurde' blusmiddelen. Tijdens deze controles kwam naar voren dat de gebouwen ook niet altijd voldoen aan andere brandveiligheidsvoorschriften zoals de brandscheiding.

Eerst oudere panden met houten vloeren

Uit de steekproef van dit voorjaar bleek dat recent verbouwde panden waar ook aandacht is geweest voor de brandveiligheid, vaak voldoen aan de regelgeving rondom brandveiligheid. Nieuwere panden met een betonnen vloer ook grotendeels. Vooral oudere panden met een houten vloer waar geen verbouwing is geweest, voldoen vaak niet aan de brandveiligheidseisen. Vandaar dat de gemeente met deze panden begint.

Contact met de eigenaren

De gemeenten neemt contact op met de eigenaren van de panden om een afspraak te maken voor de controle. Tijdens de controle licht de betreffende ambtenaar de eigenaar voor over de brandveiligheidseisen.