Echtpaar Postma-Pitstra 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 18 juli 2017 14.00 uur

SURHUIZUM -

Loco burgemeester Harjan Bruining brengt op dinsdag 18 juli een bezoek aan het echtpaar Postma-Pitstra uit Surhuizum. Op deze dag vieren zij dat ze 60 jaar getrouwd zijn.

Het echtpaar Postma-Pitstra is getrouwd op 18 juli 1957 en kreeg zeven kinderen, waarvan één zoontje overleed na vier weken. Inmiddels hebben ze elf kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en de vierde is onderweg.

De heer Postma werkte jaren bij Hubert in Surhuisterveen als lasser. Later ging hij werken in de smederij van een oom in Surhuizum en daarna bij een witgoedgroothandel in Drachten. Zijn arbeidsjaren sloot hij af als werkmeester bij de Sociale werkplaats in Surhuisterveen. Mevrouw Postma werkte voor haar huwelijk als huishoudelijke hulp bij de deurwaarder in Buitenpost. In het begin van hun huwelijk was zij ook werkzaam als schoonmaakster op scholen.

Het echtpaar vindt het nog heerlijk om te fietsen. Ze fietsten jarenlang de fiets 4-daagse in Assen. Daarnaast halen ze veel plezier uit het werken in de tuin waar ze groente verbouwen en kippen verzorgen.

Op 22 juli vieren ze het met de familie tijdens een etentje.

FOTONIEUWS