Dokkumse onder invloed van heroÃ¯ne achter 't stuur

Dokkumse onder invloed van heroïne achter 't stuur

Publicatie: ma 17 juli 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 47-jarige inwoonster van Dokkum is maandag door de politierechter wegens rijden onder invloed veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De vrouw had heroïne gebruikt. De politie kreeg op 22 juni vorig jaar, iets na één uur 's middags een melding dat een vrouw onwel was geworden in een auto op het Johannes Kolfplein in Leeuwarden. Net op het moment dat de politie arriveerde, probeerde de vrouw weg te rijden.

De agenten zagen dat de Dokkumse vernauwde pupillen had. Een blaastest leverde niets op en dus werd er bloed afgenomen. In het bloedmonster werd codeïne en morfine gevonden, twee stoffen die door het lichaam worden omgezet na het gebruik van heroïne. In de auto van de Dokkumse, onder een stoel, lag een brokje heroïne en een zogeheten basepijpje om de drug te roken.

De vrouw had verklaard dat ze bij een dealer op de Weaze heroïne had gekocht. Ze vond het destijds maar raar dat de politie haar had aangehouden. 'Ik had maar een meter gereden', zei ze. Ze had zelfs gevraagd of ze de heroïne terug kon krijgen. 'Ik moet er de hele week mee doen', had ze tegen de agenten gezegd. Dat ze was aangehouden heeft wel indruk gemaakt: sindsdien is ze volgens eigen zeggen gestopt met de heroïne.

Het voorval had ook nogal wat impact op haar omgeving: ze had nooit aan haar familie verteld dat ze heroïne gebruikte. Het CBR heeft haar rijbewijs ingenomen. De vrouw heeft inmiddels meegewerkt aan een geschiktheidsonderzoek, maar de urinetest zou mislukt zijn. Geld voor een nieuwe test heeft ze niet. Naast de werkstraf legde Bunk een rijontzegging op van 27 dagen -net zo lang als het rijbewijs door de officier van justitie ingenomen is geweest- plus 243 dagen voorwaardelijk.