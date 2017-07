Leeuwarder steelt lokfiets in Dokkum

Publicatie: ma 17 juli 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige Leeuwarder pikte op 10 maart een fiets die door de politie bij het busstation in Dokkum was neergezet om fietsendieven te lokken. De Leeuwarder werd maandag bij verstek door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een boete van 300 euro. De man had de fiets in kofferbak van zijn auto gelegd. Hij was al in de buurt van Tytsjerk toen hij werd aangehouden.

Bij hem in de auto zaten nog twee mensen, zij hadden geen dagvaarding gekregen voor de zitting van de politierechter. De Leeuwarder beweerde dat de fiets van zijn nichtje was. Zij zou hem gevraagd hebben om het rijwiel uit Dokkum te halen. Volgens de Leeuwarder reed het nichtje al heel lang op de fiets.

Navraag bij het nichtje leerde dat zij van niets wist. De fiets was niet van haar en met de verdachte had ze geen contact. De rechter vond dat de man 'een kletsverhaal' had opgehangen. 'Dit is een wel erg doorzichtige smoes', aldus Bunk.