Motorrijder onderuit op de Sanbultsterwei

Publicatie: zo 16 juli 2017 18.15 uur

KOLLUMERZWAAG - Een motorrijder is zondagmiddag gewond geraakt op de Sanbultsterwei in Kollumerzwaag. De motorrijder, die met een groep motorrijders op de Sanbultsterwei reed, verloor in een flauwe bocht de macht over zijn motor en kwam zwaar ten val.

Een ambulance kwam met spoed ter plaatse. Het ambulancepersoneel heeft de motorrijder onderzocht en vervoerd naar het ziekenhuis. De traumahelikopter werd ingezet voor een 'rendez-vous' bij rotonde (N335) van 't West in Buitenpost. De trauma-arts heeft samen met het ambulancepersoneel de motorrijder onderzocht waarna hij in de ambulance met spoed is vervoerd naar het UMCG in Groningen.

