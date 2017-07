Bestelbus uitgebrand in Drachten

Publicatie: zo 16 juli 2017 17.54 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft zondag een brandende bestelbus op de Hooglandswyk in Drachten. De brandweer werd rond 17.18 uur gealarmeerd. Buurtbewoners hebben eerst nog geprobeerd om de brandende bestelbus te blussen met een tuinslang. De brandweer heeft het werk afgemaakt. Het busje is opengebroken om te kijken of er binnen ook nog sprake was van brand.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. De technische recherche van de politie is ter plaatse gekomen voor onderzoek. De brand ontstond aan de voorkant bij de band van het voertuig. Een berger heeft de bestelbus later weggesleept.