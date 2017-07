Drie drankrijders betrapt in Gytsjerk en S'veen

Publicatie: zo 16 juli 2017 14.08 uur

GYTSJERK - De politie heeft zaterdagavond en -nacht een alcoholcontrole uitgevoerd in de omgeving van Gytsjerk en Surhuisterveen. Er werden drie bestuurders betrapt op het rijden onder invloed. Een 20-jarige automobilist moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij dronken in de auto over de N361 bij Gytsjerk reed. Hij blies 410 ?g/l. De man werd verder aangemeld voor de Educatieve Maatregel Alcohol. In Gytsjerk werd verder nog een taxi stilgezet omdat de chauffeur zonder taxipas reed.

In Surhuisterveen liep een 30-jarige automobilist uit Surhuisterveen tegen de lamp. Hij werd gecontroleerd op de Gedempte Vaart en blies 330 ?g/l. Een 43-jarige bromfietsbestuurder uit Harkema blies op de Betonwei in Harkema 445 ?g/l en werd tevens aangemeld voor de Educatieve Maatregel Alcohol.