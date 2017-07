Trekkerbehendigsheidswedstrijd in Ee

Publicatie: za 15 juli 2017 18.05 uur

DOKKUM - Zaterdag is in Ee voor de tweede maal het Open Kampioenschap Trekkerbehendigheid van Dongeradeel gehouden. Aan de Tibsterwei was in een stuk land een parcours uitgezet.

Er werd gereden met een tractor met kar waarbij achterop de kar een melkbus op z'n kop stond, die tijdens het rijden moest blijven staan. Eerst moesten de deelnemers lopend een bel aantikken. Na het slalommen om enkele strobalen en het rijden over twee bielzen moest er voorzichtig één balkje van een houder worden gereden, terwijl het tweede balkje moest blijven liggen.

Hierna moest een ring worden gestoken en moest het hetzelfde parcours achteruitrijdend worden teruggereden. Als laatste moest een stok heel voorzichtig worden bewogen totdat de zwaailamp aanging. Ging men te ver dan ging ook de toeter af wat weer voor strafpunten zorgde. De dames die meededen legden het parcours af zonder kar.

Ook voor de kinderen was er een parcours uitgezet waar ze op een traptrekker moesten ringsteken en er was een groot springkussen. Op het evenement kwam veel publiek af.

FOTONIEUWS