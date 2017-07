Politie adverteert op Facebook als hulpmiddel

Publicatie: za 15 juli 2017 10.31 uur

DE WESTEREEN - Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, heeft de politie een advertentie geplaatst via Facebook. Alle gebruikers die in een straal van 17 kilometer om De Westereen wonen, krijgen dit weekeinde de advertentie te zien. In de advertentie staat een foto van Van Seggeren en worden mogelijke getuigen opgeroepen om zich te melden. Mogelijk is Tjeerd van Seggeren aangereden door een auto. Dat is één van de scenario's waarmee de politie rekening houdt.

Het is de tweede keer dat de politie in Friesland via Facebook mensen probeert te bereiken. De eerste keer was vorig jaar bij een zedenzaak in Leeuwarden.