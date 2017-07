Melkfabriek in Burgum decor voor Iepenloftspul

Publicatie: za 15 juli 2017 10.00 uur

BURGUM - De Stichting Iepenloftspul Burgum gebruikt de oude melkfabriek aan de Burgumerdaam in Burgum als decor voor het komende 'iepenloftspul'. Deze wordt in maart 2018 op de planken gebracht.

De stuk heet "Elts foar himsels..." waarbij het thema 'inspectie' is. Het is een actueel thema omdat tegenwoordig de maatschappij overwelfd wordt door checks en balances. In het stuk maken alle spelers zich hierover druk. Er zijn namelijk zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

De regie is deze keer in handen van Wouter Daane. De speeldata zijn 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018. Op 9 september 2017 worden de audities gehouden in Glinstra State in Burgum. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden tot 9 augustus 2017.