Politie: 'Tjeerd is mogelijk aangereden door auto'

Publicatie: vr 14 juli 2017 14.17 uur

DE WESTEREEN - De politie is de hele week al volop bezig met het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren in Kollumerzwaag. Het is bij de politie nog niet precies duidelijk wat er gebeurd is en zij houdt rekening met meerdere scenario's. De politie omschrijft expliciet één scenario waarbij het slachtoffer ergens in het dorp door een voertuig is aangereden. Uit sectie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt namelijk dat het slachtoffer forse verwondingen had, onder andere aan zijn hoofd.

Naast het onderzoek van het NFI heeft de politie afgelopen week grondig sporenonderzoek gedaan en spraken rechercheurs van het onderzoeksteam met vele betrokkenen en getuigen. In totaal werken 20 rechercheurs aan de zaak. Bij het onderzoeksteam zijn ruim 25 tips binnen gekomen. Een deel van deze tips gaat over wat mensen buiten het terrein van het muziekfestival hebben gezien. Over de inhoud van deze tips kan de politie in dit stadium van het onderzoek geen verdere mededelingen doen.

De politie komt nog altijd graag in contact met mensen die zaterdagavond of zondagochtend vroeg in of rondom De Westereen iets bijzonders hebben gezien wat mogelijk betrekking heeft op dit misdrijf. U zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een beschadigd voertuig dat u ergens heeft gezien, maar ook aan personen die opvallend gedrag hebben vertoond. Tips kunnen doorgebeld worden via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.