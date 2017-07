Brand bij vervangen gasleiding in huis te Harkema

Publicatie: vr 14 juli 2017 14.09 uur

HARKEMA - Er is vrijdag rond 13.35 uur brand uitgebroken in een woning aan de Betonwei in Harkema. Medewerkers van Verkleij waren daar in de meterkast bezig om een gasleiding te vervangen. Daarbij werd een bouwlamp gebruikt om goed zicht te kunnen hebben. Men vermoedt dat mogelijk door een vonkje het gas kon ontbranden. De medewerker, afkomstig uit Harkema, kreeg de steekvlam in zijn gezicht. Collega's wisten heel snel de gasleiding af te sluiten aan het begin van de oprit.

De bewoner en de buurman zijn meteen begonnen met blussen met een tuinslang en poederblussers. De brandweer van Drogeham is korte tijd later ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Bij aankomst was er vanaf buiten vooral een grote rookontwikkeling te zien. Ook een ambulance kwam ter plaatse voor het slachtoffer. Hij liep brandwonden op aan zijn gezicht. Hij is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. Hij is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Door de brand is er ontzettend veel rookschade ontstaan. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de bewoners te helpen. Ze kunnen de komende nachten niet verblijven in hun huis.

