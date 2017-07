Officier: drugsdealer moet naar ontwenningskliniek

LEEUWARDEN - Een inwoner van Opende (22) had nog maar koud de deur van de gevangenis achter zich dichtgeslagen, of hij was alweer bezig drugs te dealen. In februari 2016 werd hij -samen met zijn broer- veroordeeld omdat hij speed had gedeald. Omdat hij toen al een poos had gezeten, kwam de Opendster vrij vlot op vrije voeten. Volgens een getuige, een familielid van de verdachte, zou de man drie weken nadat hij uit de cel kwam alweer drugs hebben gedeald.

In maart van dit jaar werd de Opendster opgepakt, sindsdien zit hij weer vast. Verschillende getuigen hebben aan de politie gemeld dat hij al vanaf begin vorig jaar opnieuw actief was als dealer. Zo zou hij onder andere eind juli op het 538-feest in Surhuisterveen hebben gedeald. De Opendster zei zelf dat hij in augustus weer was begonnen, maar helemaal zeker wist hij het niet.

Hij gebruikt al vanaf zijn zestiende drugs, hij raakte verslaafd aan GHB. Voor het geld hoefde hij eigenlijk niet te dealen, hij had werk als kippenvanger. Volgens een getuige kocht hij 3 liter GHB als hij zijn loon binnenkreeg. Een halve liter hield hij voor zichzelf, de rest verpatste hij. In Surhuisterveen verkocht hij drugs vanuit de woning van een vriend. De reclassering en het Openbaar Ministerie willen de Opendster in een ontwenningskliniek plaatsen.

Daar wil de man wel aan meewerken. 'Ik wil wel stoppen, maar het is heel moeilijk', zei hij tegen de rechtbank. Hij kan op 14 augustus in de kliniek terecht, dan heeft het voorarrest 156 dagen geduurd. Die straf eiste officier van justitie Ineke van Overbeeke dan ook, plus twaalf maanden voorwaardelijk. Na de opname zou de Opendster zich ambulant moeten laten behandelen. Verder verzocht de officier de rechtbank om de man een drugsverbod op te leggen.