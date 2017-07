'MFC D'compagnie en school De Skelp 2020 klaar'

14 juli 2017

DRACHTEN - Het multifunctioneel centrum in Drachtstercompagnie en de nieuwbouw van basisschool De Skelp in Drachten moeten in 2020 klaar zijn. Die hoop heeft wethouder Ron van der Leck van Smallingerland uitgesproken. Een aantal partijen ziet dat liever sneller. "We gaan keihard aan de slag. Met alle procedures is het niet eerder dan in 2,5 tot 3 jaar mogelijk. Als het sneller kan is dat mooi."

Het schoolgebouw van De Skelp aan de Wetterwille in Drachten niet meer voldoet aan de eisen aan deze tijd. Er liggen plannen om voor 2,5 miljoen euro nieuwbouw te plegen. De twee basisscholen in Drachtstercompagnie zijn gefuseerd zijn. Zij hebben onderdak gekregen in het schoolgebouw van de Wyngert plus enkele bijgeplaatste noodlokalen. Voor 3,5 miljoen moet er een multifunctioneel centrum in het dorp worden gerealiseerd.

Binnenkort hoopt het college met een concrete uitwerking van de plannen te komen.