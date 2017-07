Hennepkwekerij opgerold in Grou

Publicatie: vr 14 juli 2017 11.43 uur

GROU - In een woning aan de Hoxma in Grou is donderdagmiddag door de politie een hennepkwekerij aangetroffen die nog in aanbouw was. De 28-jarige bewoonster is aangehouden.

De apparatuur, de potgrond en andere spullen zijn door de politie in beslag genomen. De politie heeft een onderzoek ingesteld.