Brok: 'Smallingerland verliest goed bestuurder'

Publicatie: vr 14 juli 2017 11.10 uur

DRACHTEN - Tjeerd van Bekkum heeft dinsdagmiddag voor de laatste keer als burgemeester een raadsvergadering in Smallingerland geleid. Commissaris van de Koning Arno Brok sprak de burgervader tijdens de raadsvergadering toe. "Smallingerland socht yn 2012 in ferbiner en fernijer. No is der by Kulturele Haadstêd ferlet fan ferbining."

Brok prees Van Bekkem om zijn bestuurlijke kwaliteiten. Hij stipte ook een aantal dossiers aan, waar de burgemeester op een positieve manier zijn bijdrage heeft geleverd. Bijvoorbeeld de werkcultuur in het gemeentehuis. Met Van Bekkum kwamen er veranderingen. "Der is in no in goeie wurkkultuer."

De stap naar Stichting Kulturele Haadstêd 2018 heeft volgens Brok bij sommigen de wenkbrauwen doen fronsen. Met name de stap van een vaste baan naar een tijdelijke betrekking voor twee jaar is opmerkelijk. "De kâns op in Alvestêdentocht is grutter, dan de kâns dat Fryslân op 'e nij Kulturele Haadstêd wurdt. Miskien is dat wol de reden dat jo dochs ja sein ha foar dizze útdaging."

Brok gaf Van Bekkem zilver manchetknoppen in de vorm van pompeblêden als afscheidscadeau. Het officiële afscheid van de burgemeester is op een later moment.