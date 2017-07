Wethouder Houkje Rijpstra stopt ermee

BURGUM - Wethouder Houkje Rijpstra stopt als wethouder in de gemeente Tytsjerksteradiel. Ze wordt per 1 september directeur van Circulair Friesland Leeuwarden. De 54-jarige Rijpstra uit Gytsjerk is 11 jaar wethouder geweest voor de PvdA. De PvdA moet op zoek naar een nieuwe wethouder voor het laatste half jaar tot de verkiezingen. Als de uitslag van de landelijke verkiezingen doorzet, bestaat voor de PvdA de kans dat ze in 2018 niet meer onderdeel van het college van B&W is. De partij werd gedecimeerd.

De Vereniging Circulair Friesland is eind februari 2016 opgericht door het bedrijfsleven. Inmiddels zijn zo'n 40 bedrijven, instellingen en overheden lid. Als bindende factor en aanjager zorgt de vereniging voor bundeling en uitwisseling van kennis, kennisontwikkeling en toepassing. Met de aanstelling van een algemeen directeur wil het bestuur een nieuwe impuls geven aan de kiemen die in het eerste jaar van haar bestaan zijn gezaaid en de organisatie een steviger basis geven.

Samen met de programmadirecteur, in de persoon van Ingrid Zeegers, gaat Houkje Rijpstra de verschillende kansrijke thema’s (o.a. circulaire landbouw, circulair plastic, organische reststromen, bouw van de toekomst, voeding en zilt gewild en industriële symbiose) verder uitbouwen, initiatiefnemers met elkaar verbinden en werken aan nieuwe kennisontwikkeling, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Doel is om in 2025 dé circulaire EU-regio te zijn.