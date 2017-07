ELP: 'Plek voor denksport in sporthal De Drait'

Publicatie: vr 14 juli 2017 09.46 uur

DRACHTEN - De Eerste Lokale Partij (ELP) wil aandacht voor denksport in de nieuwbouw van sporthal De Drait in Drachten. Integratie zou volgens fractievoorzitter Yntze de Vries een efficiënte besteding van middelen is.

"Smallingerland wil sport voor alle leeftijdsgroepen stimuleren. Denksport maakt hier ook deel van uit. De groep die denksport beoefent, bestaat voor een belangrijk deel uit ouderen. Deelname aan dergelijke activiteiten leveren er een belangrijke bijdrage aan dat deze ouderen niet in een isolement terecht komen."

Alle andere partijen en ook het college van burgemeester en wethouders vonden echter dat er voldoende ruimtes zijn waar de denksporters terecht kunnen, terwijl de ELP stelt dat zij juist de wens naar een vaste plek hebben.