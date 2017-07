Zorgen over daling werkgelegenheid Smallingerland

Publicatie: vr 14 juli 2017 09.45 uur

DRACHTEN - De werkgelegenheid is een zorgenkindje van gemeente Smallingerland. Waar in de rest van Friesland een stijgende lijn zichtbaar is, is er in Smallingerland sprake van een afname. "En dat terwijl wij hier een conjunctuurgevoelige maakindustrie hebben. Als het economisch slecht gaat, daalt de werkgelegenheid bovengemiddeld en als het goed gaat stijgt die bovengemiddeld. Er zouden nu dus juist banen bij moeten komen", constateerde fractievoorzitter Jan Groen van het CDA.

Ook andere partijen hebben voor dit onderwerp aandacht gevraagd. "Een goede broodbakker is een slechte banketbakker. Wij missen een banketbakker in dit college, die voor werkgelegenheid moet zorgen. Met een jaloerse blik kijken wij dan naar Heerenveen. Die economische ambitie wordt gemist in dit college. Meer faciliteren, in plaats van drempels opgooien. Broodbakker, banketbakker, is dit misschien een college van koekenbakkers?", vroeg ELP-voorman Yntze de Vries aan.

Het CDA koos andere bewoordingen, maar vroeg zich ook af wat de effecten zijn van het beleid van de afgelopen jaren op de werkgelegenheid. De partij pleitte voor een onderzoek. Wethouder Roel Haverkort zag niet de meerwaarde van een nieuwe analyse, ook omdat er recentelijk door de Rekenkamercommissie naar dit onderwerp is gekeken. De wethouder overtuigde daarmee een meerderheid van de raad.