Brandweer redt kitten uit spouwmuur in Ee

Publicatie: do 13 juli 2017 23.15 uur

EE - De brandweer van Anjum kreeg donderdagavond omstreeks kwart over tien een melding van een dier in problemen aan de Fivershof in Ee.

In een woning was een kitten, van enkele maanden oud, via een opening in de muur van de bijkeuken in de spouw gevallen. De brandweer heeft na het verwijderen van enkele muurtegels een gat in de muur gemaakt en wist zo het jonge katje te bevrijden.