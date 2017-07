Geen bankjes op Torenplein in Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN - Het college van Achtkarspelen heeft besloten om Plaatselijk Belang Surhuisterveen geen toestemming te verlenen om de zitbankjes te herplaatsen op het Torenplein in het dorp. Overlast van hangjongeren in de vorm van geluidsoverlast, zwerfafval en vandalisme is voor het college de belangrijkste aanleiding. "Na het plaatsen van betonkubussen als vervanging van de bankjes rondom de Feanster Toer, is de situatie verbeterd", aldus wethouder Jouke Spoelstra. "Er is bijna geen sprake meer van overlast. Dat willen wij als college graag zo houden."



De gemeente is zich bewust van de verschillende standpunten. Er is overleg geweest met Plaatselijk Belang en omwonenden. "Vanuit de omwonenden was er onvoldoende draagvlak om de bankjes te behouden", zegt Spoelstra. "Voor ons als college een duidelijk signaal om geen toestemming te geven de bankjes terug te plaatsen." De gemeente is bereid om te helpen bij het kiezen van een nieuwe locatie voor de bankjes en het herplaatsen daarvan.