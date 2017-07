'Gemeente moet Drachten maar gaan promoten'

Publicatie: do 13 juli 2017 21.50 uur

DRACHTEN - SmallingerlandsBelang vindt dat de gemeente zelf de promotie van Drachten maar ter hand moet nemen. De partij constateert dat de verschillende deelgebieden in het centrum afzonderlijk van elkaar acties en evenementen organiseren. "Blijkbaar lukt het de middenstand niet om gezamenlijk Drachten te promoten. Dan moeten wij maar zelf laten zien wat de unique selling points zijn", vindt fractievoorzitter Fred de Groot.

Ook vroeg SmallingerlandsBelang aandacht voor een onderzoek naar het bovengronds parkeren. De partij vindt het interessant om te kijken of het regelen van gratis parkeren in daluren daar door de week mogelijk is. Een motie werd uiteindelijk niet door de partij ingediend, omdat het onderwerp parkeren binnenkort in de raad wordt behandeld.