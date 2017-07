Geen raadsverslaggever in Smallingerland

Publicatie: do 13 juli 2017 21.49 uur

DRACHTEN - FNP Smallingerland heeft dinsdagmiddag gepleit voor het inschakelen van een onafhankelijk persbureau, dat verslag doet van de raadsvergaderingen. Ondanks de steun van GroenLinks, de Eerste Lokale Partij (ELP) en SmallingerlandsBelang sneuvelde het plan, omdat er geen meerderheid voorstander bleek.

"Yn de parse is de gemeenteried frijwol ûnsichtber", motiveert fractievoorzitter Durk Oosterhof van de FNP, "Allinne by grutte ûnderwerpen wurdt der yn de regionale en lokale media omtinken oan jûn. Wy tinke dat it foar de belutsenheid fan de ynwenners by de polityk wichtich is dat ynwenners witte wat der spilet."

"Oerwagende dat de lokale en regionale parse troch de jierren hinne hieltiten fierder útklaaid wurden is en de gemeenteried mei dêrtroch foar de befolking hieltiten minder sichtber wurdt is it miskien wurdich om te ûndersykjen of de ferslachjouwing fan de riedsgearkomsten útbestege wurde kinne", meent Oosterhof.