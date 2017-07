Man (22) verdacht van ontucht op zorgboerderij

Publicatie: do 13 juli 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Petra van der Vliet eiste donderdag in de rechtszaak tegen een 22-jarige inwoner van Buitenpost de zogeheten PIJ-maatregel, in de volksmond ook wel jeugd-tbs genoemd. De Buitenposter, die een verstandelijke beperking heeft, zou op 30 september 2015 op een zorgboerderij in Achtkarspelen ontucht hebben gepleegd bij een toen achtjarig meisje.

Ambulancemedewerker

De man zou het meisje over zich heen hebben laten plassen en hij zou met zijn vingers in haar vagina hebben gezeten. De Buitenposter ontkende in alle toonaarden. Dat deed hij donderdag overigens op meerdere fronten: in februari vorig jaar zou hij zijn moeder hebben mishandeld. Eind november zou hij een ambulancemedewerker die zijn moeder te hulp was geschoten, hebben bekogeld met waxinelichtjes en een afstandbediening en met de dood hebben bedreigd. In beide gevallen ontkende de verdachte.

Fascinatie voor plasseks

Ook van het ontuchtverhaal klopte volgens hem niets. Het slachtoffer heeft echter een gedetailleerde verklaring afgelegd en hij zou tegenover begeleiders zijn fascinatie voor plasseks hebben geuit. De Buitenposter is verstandelijk beperkt. Hij heeft een autisme spectrum stoornis en, zoals een gedragsdeskundige het uitdrukte, 'een periodiek explosieve stoornis': hij heeft last van driftbuien. Daar zouden de kinderen op de zorgboerderij en de medewerkers meermaals getuige van zijn geweest.

Zorgboerderij

In een door een medewerker van slachtofferzaken voorgelezen slachtofferverklaring sprak de moeder van het meisje haar verbazing erover uit over het feit dat de verdachte met kleine kinderen in één en dezelfde groep was geplaatst. De vrouw neemt het de medewerkers van de zorgboerderij kwalijk dat ze niet genoeg op haar kind hebben gelet. Het meisje moest in therapie, haar moeder vraagt namens haar meer dan 2600 euro schadevergoeding.

Jeugdstrafrecht

De Buitenposter zit sinds december vorig jaar in een kliniek in het zuiden des lands. Hij heeft heimwee, hij zei meerdere malen dat hij terug naar zijn moeder wil. De officier wil echter dat hij een langdurige behandeling ondergaat, wat ook het advies is van de deskundigen. Vanwege de stoornissen en de verstandelijke beperking adviseerden de deskundigen om het jeugdstrafrecht toe te passen. De verdachte zou geplaatst moeten worden in een kliniek in Boschoord. Omdat de voorlopige hechtenis officieel is geschorst wil de officier dat de rechtbank hem in afwachting van een vacante plek in de kliniek in een justitiële jeugdinrichting plaatst. De Leeuwarder rechtbank doet op 27 juli uitspraak.