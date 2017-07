Zoenende overvaller krijgt twee jaar cel

Publicatie: do 13 juli 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - De 26-jarige man die op 25 februari het tankstation Van den Belt aan de Noorderdwarsstraat in Drachten overviel, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot twee jaar cel. De overvaller, geboren in Marokko en met de Algerijnse nationaliteit, bedreigde de medewerkster van de tankshop met een mes. Toen de vrouw hem geld uit de kassa had gegeven, gaf hij haar een kus op de mond.

'Bijzonder denigrerend', zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak. De baliemedewerkster heeft zich erg bedreigd gevoeld. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig, hij werd al in 2010 tot ongewenste vreemdeling verklaard. Hij is dakloos en heeft geen inkomen. Hij verblijft momenteel in het uitzetcentrum in Ter Apel. Hij is verslaafd aan drugs, alcohol en gamen. Voor hij de overval pleegde had hij gedronken.