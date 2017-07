Verdachte: 'Ik zat in top 5 van ghb-verslaafden'

Publicatie: wo 12 juli 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige Ureterper pikte in maart tot twee keer toe twee flessen vermouth. Op 20 maart deed hij dat 's ochtends vroeg bij de Poiesz in zijn woonplaats, vier dagen later waagde hij een tweede poging bij de Dirk van den Broek in Drachten. Beide keren liep de man tegen de lamp. Bij Dirk van den Broek moest hij 181 euro betalen, een administratieve sanctie die doorgegeven winkels wordt opgelegd om de gemaakte kosten te verhalen op winkeldieven.

De Ureterper kon zich die laatste diefstal nog wel herinneren, van de diefstal bij Poiesz wist hij niets meer. Hij was echter door het winkelpersoneel en de politie op de beelden van de beveiligingscamera's herkend. De man heeft een lang strafblad. Hij is jarenlang verslaafd geweest aan speed, ghb en alcohol. Hij zei dat hij eigenhandig was afgekickt van de drugs. Een hele prestatie, meende hij zelf.

'Ik zat in de top 5 van zwaarste ghb-gebruikers van Noord-Nederland', aldus de verdachte. De laatste hobbel die hij moet nemen is een opname om van zijn alcoholverslaving af te komen. Op 21 juli kan hij worden opgenomen in een kliniek in Assen. Daar zat hij al heel lang op te wachten. In de periode dat hij de diefstallen pleegde had hij bij verschillende instanties aangegeven dat hij opgenomen wilde worden. Het liep hem destijds compleet over de schoenen. Voor de diefstal van de vermouth kreeg hij twee weken cel voorwaardelijk.