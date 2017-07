Auto vliegt over de kop op Turfloane

Publicatie: wo 12 juli 2017 12.55 uur

SURHUIZUM - Een automobiliste is woensdag rond 12.30 uur met haar auto over de kop gevlogen op de Turfloane in Surhuizum. Dit gebeurde nadat het voertuig in de berm raakte en vervolgens een geel betonblok raakte. Het voertuig werd door het betonblok gelanceerd en kwam op de zij tot stilstand.

De hulpdiensten werd rond 12.34 uur gealarmeerd. Naast de brandweer, politie en ambulance.ook kwam het Mobiel Medisch Team per helikopter ter plaatse. Het slachtoffer zat bekneld in het voertuig en is bevrijd door de brandweer. Ze kon met hulp van het ambulancepersoneel lopend de ambulance bereiken.

Meer informatie volgt later.

