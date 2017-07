Drachtsters stelen fiets bij beveiligingsbedrijf

Publicatie: wo 12 juli 2017 11.55 uur

DRACHTEN - Twee Drachtsters hebben dinsdagavond geprobeerd om een fiets te stelen bij een beveiligingsbedrijf in Drachten. Het betrof de fiets van de directeur. Het bedrijf is onder andere gespecialiseerd in camerabeveiliging en medewerkers keken raar op toen ze via hun eigen camera's getuige waren van de diefstal.

Ze zagen dat de verdachte over het hek klom en met fiets en al weer vertrok. De fiets stond achter de hekken op het bedrijfsterrein gestald. De politie werd gebeld en de agenten konden de twee verdachte al vrij snel aanhouden. De verdachten zitten nu nog vast voor het onderzoek waarin uiteraard de beelden van het beveiligingsbedrijf worden gebruikt.