Boete voor Wokpaleis voor werkende vreemdeling

Publicatie: wo 12 juli 2017 11.50 uur

RYPTSJERK - Het Wokpaleis in Ryptsjerk heeft een vreemdelingenboete van 8000 euro gekregen. De uitspraak in het hoger beroep werd dinsdag gedaan door de Raad van State. Op 12 maart 2015 constateerde de Arbeidsinspectie dat een Chinese vrouw zonder werkvergunning in het restaurant aan het werk was. Ze bereidde toetjes en legde deze op een schaal.

Aanvankelijk was de boete 16.000 euro maar dat werd later verlaagd naar 8000 euro. Het restaurant had bezwaar gemaakt en het bezwaar werd op 8 april 2016 gegrond verklaard. Het besluit werd destijds herroepen met een nieuw boetebedrag van 8000 euro.