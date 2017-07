Scooterrijder gewond na botsing met lantaarnpaal

11 juli 2017

BOORNBERGUM - Een scooterrijder is dinsdagavond gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een lantaarnpaal. Het ongeval vond rond 19.45 uur plaats op de Easterbuorren in Boornbergum. Door de harde klap viel de bestuurder van de scooter en raakte hierbij ernstig gewond. De scooter schoot ongeveer 10 meter door op het wegdek.

De scooterrijder is met spoed in de ambulance meegenomen naar Nij Smellinghe in Drachten. Hier kwam een traumahelikopter ter plaatse om het ambulancepersoneel te ondersteunen. Het slachtoffer is vervolgens in de ambulance meegenomen naar het UMCG onder begeleiding van de trauma-arts.

