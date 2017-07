Celstraffen voor mega-wietkwekerij in Elsloo

Publicatie: di 11 juli 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Drie mannen die betrokken waren bij een mega-wietkwekerij in Elsloo zijn door de Leeuwarder rechtbank veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Het gaat om twee Bulgaren (24 en 27 jaar) en een 44-jarige man van Turkse afkomst uit Nijmegen. De drie kregen ieder zes maanden cel. Ze moeten bovendien het geld dat ze hebben verdiend met hun criminele werkzaamheden, 1800, 2500 en 7500 euro, aan de Staat betalen.

Een 28-jarige man uit Boijl kreeg een werkstraf van 240 uur plus drie maanden cel voorwaardelijk. Hij moet 3500 euro in de staatskas storten. De man woonde in de oude melkfabriek in Elsloo, waar de kwekerij op 3 november 2015 werd aangetroffen. Twee weken geleden zei hij dat hij nooit wat had gemerkt. De drie andere verdachten bevonden zich op het moment van de inval in de kwekerij. De Boijlenaar woonde destijds in de melkfabriek. De kwekerij bevond zich achter het woongedeelte en zijn werkplaats.